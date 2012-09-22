Лівійці вигнали ісламістів з міста, де вбили посла США

Про постраждалих не повідомляється. За деякими даними, бойовики, які перебували на базі, стріляли в повітря, а потім відступили.

Штурм стався слідом за мітингом протесту проти дій ісламістів, які останнім часом практично окупували місто.

На цю тему: У справі про вбивство американського посла в Лівії заарештовано 4 осіб





У маніфестації брали участь близько 30 тисяч жителів Бенгазі, передає Радіо Свобода. Городяни заявляють, що бази радикалів мають перейти під контроль армійських частин.

11 вересня в Бенгазі озброєна група увірвалася в консульство США, підпалила його і вбила чотирьох американців, серед яких посла США в Лівії Крістофера Стівенса.