У справі про вбивство американського посла в Лівії заарештовано 4 людини

Міністр внутрішніх справ Лівії Фавзі Абделю Аалю не підтвердив повідомлення про арешт 50 підозрюваних у причетності до нападу на консульство США в Бенгазі, під час якого 11 вересня були убиті посол США Крістофер Стівенс і ще троє американських громадян, передає Радіо «Свобода»

Про це раніше заявляв голова лівійського парламенту Мохаммед аль-Магариф.

За даними міністра, заарештовано лише четверо людей, а 50 - це люди, яких викликали на допит як свідків.

Лівійська влала стверджує, що напад міг бути наперед спланованим, а участь у ньому брали, переважно, іноземці за допомогою нечисленних місцевих прихильників "Аль-Каїди".

За даними американського Федерального бюро розслідувань, не йшлося про напад, спеціально приурочений до роковин терактів 11 вересня. Екстремісти скористалися приводом, який надали протести проти знятого в США антиісламського любительського фільму "Невинність мусульман", щоб прорватися зі зброєю на територію посольства.