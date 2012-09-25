МЗС: Резолюція Сенату США щодо України не відображає позицію всіх його членів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«У нас є сумнів у тому, що це думка справді всього Сенату. В ситуації, коли текст резолюції не проходив ніякого обговорення на відповідному Комітеті з міжнародних справ, був ухвалений в пакеті з 11 іншими документами абсолютно з інших питань, тобто більшість членів Сенату, наскільки ми знаємо, в принципі неознайомлені навіть з текстом цього документу», - сказав О.Волошин.

Водночас він зазначив, що МЗС не ставить під сумнів легітимність цього документу з точки зору американського законодавства.

«Їх законодавство дійсно дозволяє ухвалити відповідний документ по такій специфічній процедурі. Я переконаний, що якби цей документ проходив іншу процедуру розгляду, то там би не з’явилася у постановчій частині така дивна вимога – забезпечити лікування Тимошенко, хоча вона вже півроку перебуває на лікуванні», - сказав О.Волошин.

«Ми виходимо з того, що нам важко коментувати документ, який є результатом лобіювання інтересів опозиції окремими американськими сенаторами, очевидно, лояльними до прохань цієї опозиції», - додав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливого введення санкцій до українських посадовців, причетних до ув’язнення екс-прем’єра Юлії Тимошенко, О.Волошин відповів: «Від того, як документ був ухвалений, до реального введення якихось обмежень на видачу віз настільки колосальна відстань, що давайте поживемо, почекаємо».

Як повідомлялося, 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію щодо України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні.

Після цього в МЗС України заявили, що не вважають за доцільне коментувати резолюцію, прийняту Сенатом США, бо вона має декларативний характер.