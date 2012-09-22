БЮТ заявляє, що Сенат США сьогодні схвалив резолюцію щодо України

"Щойно отримав інформацію, що Сенат США схвалив Резолюцію по Україні. Я про неї говорив в ефірі Голосу Америки у середу. Боротьба між авторами та опонентами була серйозна. ПР та Янукович відправили до США цілу групу для блокування прийняття. Тим не менше Сенат прийняв текст без змін", - написав депутат у своєму Facebook.

"Рішення ухвалене, а це означає, що Сенат США ... висловився проти згортання демократії та встановлення диктатури в Україні. Окремо Сенат звернувся до Уряду США запровадити персональні санкції до людей причетних у здійсненні політичних репресій в Україні", - додав Семерак.

Таку ж інформацію на своїй сторінці у соцмережі повідомив і захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко.

"Я тільки що отримав повідомлення про те, що Резолюція по "справі Юлії Тимошенко" проголосована в Сенаті одностайно! Що тепер буде казати Грищенко! А вони сподівались, що це буде тривати роками!", - цитує депутата gazeta.ua.