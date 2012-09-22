БЮТ заявляє, що Сенат США сьогодні схвалив резолюцію щодо України
Бютівець Остап Семерак заявив, що Сенат США прийняв резолюцію щодо України, яку нещодавно схвалив комітет сенату із закордонних справ.
"Щойно отримав інформацію, що Сенат США схвалив Резолюцію по Україні. Я про неї говорив в ефірі Голосу Америки у середу. Боротьба між авторами та опонентами була серйозна. ПР та Янукович відправили до США цілу групу для блокування прийняття. Тим не менше Сенат прийняв текст без змін", - написав депутат у своєму Facebook.
"Рішення ухвалене, а це означає, що Сенат США ... висловився проти згортання демократії та встановлення диктатури в Україні. Окремо Сенат звернувся до Уряду США запровадити персональні санкції до людей причетних у здійсненні політичних репресій в Україні", - додав Семерак.
Таку ж інформацію на своїй сторінці у соцмережі повідомив і захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко.
"Я тільки що отримав повідомлення про те, що Резолюція по "справі Юлії Тимошенко" проголосована в Сенаті одностайно! Що тепер буде казати Грищенко! А вони сподівались, що це буде тривати роками!", - цитує депутата gazeta.ua.