ГПУ: у цьому році порушено 40 справ за злочинами щодо журналістів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначили в ГПУ, у переважній більшості це злочини, які вчинені з корисливих мотивів або ж хуліганських дій по відношенню до представників ЗМІ.

Крім того, у прес-службі зазначили, що цього року у провадженні органів внутрішніх справ з урахуванням залишку минулих років перебувало 112 кримінальних справ за фактами злочинів, вчинених стосовно працівників ЗМІ. За результатами розслідування значна частина з них вже направлені для розгляду до суду.

При цьому у Генпрокуратурі зауважили, що в провадженні слідчих у поточному році перебувало 8 кримінальних справ про злочини щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 Кримінального кодексу України), 4 з яких вже передано до суду.

"Стан розгляду заяв про злочини стосовно працівників засобів масової інформації та розслідування кримінальних справ вказаної категорії перебуває на постійному контролі органів прокуратури", - запевнили в Генпрокуратурі.