Автор резолюції Сенату США по Україні: документ прийняли за всіма правилами

Резолюцію Сенату США по Україні, що закликає звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, було прийнято одноголосно в ході відкритого голосування з дотриманням всіх норм і правил. Про це ZN.UA повідомив автор резолюції американський сенатор Річард Дурбін.

«Дану резолюцію було прийнято одноголосно в ході відкритого голосування в Сенаті. Це стандартна процедура, що застосовується при розгляді питань, з яких існує узгоджена, однозначна точка зору більшості. Всі правила і процедури в даному випадку були дотримані, ніхто їх для цього не міняв», — йдеться в коментарі Дурбіна, переданому його прес-службою.

«Звичайно ж, прийняття такої резолюції не зовсім влаштовує українську владу, але вона говорить про те, що члени Сенату одностайно засуджують політичне ув'язнення Юлії Тимошенко», — зазначив сенатор.

«Крім того, ця резолюція готувалася впродовж кількох місяців. Усі відомства (сенаторські офіси) було оповіщено про те, що сенат має намір розглянути це питання, аби вони могли представити свої зауваження та заперечення. Резолюція попередньо обговорювалася на відкритому засіданні сенатського комітету з міжнародних справ і була ним підтримана. Твердження про те, що тут нібито були якісь порушення процедури, не мають під собою жодних підстав », — підкреслив він.

За словами Дурбіна, «якщо тут і присутні якісь „сумнівні“ обставини, то вони стосуються якраз причин ув'язнення Юлії Тимошенко, де вона перебуває вже протягом багатьох місяців».