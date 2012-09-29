Тюремники хочуть повернути Тимошенко в колонію

Про це повідомляє прес-служба ДПтС України.

«Керівництвом Державної пенітенціарної служби України прийнято рішення ініціювати питання перед медичною комісією лікарів, які займаються реабілітацією ув’язненої Ю.Тимошенко вже протягом 5 місяців, про доцільність подальшого її перебування у стаціонарному закладі», - говориться в повідомленні.

«Зважаючи на неправомірну поведінку ув’язненої, порушення охоронного режиму з боку її захисника та однопартійців, також зважаючи значне розширення рухової активності ув’язненої, ДПтС України готує офіційне звернення до членів медичної комісії з проханням надати обґрунтування про доцільність чи недоцільність подальшого утримання ув’язненої Ю.Тимошенко у відділенні лікарні ЦКЛ № 5 м. Харкова», - повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби.