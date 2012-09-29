Тюремники: Тимошенко намагалася підборами пошкодити двері (відео)

На сайті Державної пенітенціарної служби України з'явилося відео з Тимошенко, де вона вимагає зустрічі з соратниками.

В інформації, що його супроводжує, ДПтСУ заявляє про те, що "28 вересня засуджена Ю. Тимошенко , яка вже 5 місяців проходить реабілітаційний курс в умовах стаціонару ЦКЛ № 5, порушуючи режим, громадський порядок, ігноруючи прохання медичних працівників про не порушення спокою у медичній установі, ігноруючи будь-які зауваження та прохання співробітників Качанівської колонії, намагалася пошкодити двері у відділені лікарні своїми підборами".

Тюремники стверджують, що Тимошенко влаштовувала провокації, погрожувала не покидати коридорного приміщення відділення, погрожувала «не давати нікому спокою» і відмовлялася повернутися до своєї палати.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко поширила своє відеозвернення, у якому закликала українців скинути на виборах "мафію, яка править в Україні і ігнорує права людей".