Азаров вирішив, що у музеї «Молодої гвардії» не вистачає одного стенда

Про це прем’єр заявив під час відвідання музею у рамках робочої поїздки до Луганської області, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Цей музей повинен відкрити правду. Надзвичайно добре, що тут є експозиції про подвиги героїв молодогвардійців, але, водночас, було б непогано створити один стенд, присвячений тим, хто зрадив молодогвардійців, хто катував їх», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, М.Азаров перебуває з робочою поїздкою в Луганській області. У місті Краснодон прем’єр-міністр взяв участь в заходах до 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія».