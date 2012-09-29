Азаров вирішив, що у музеї «Молодої гвардії» не вистачає одного стенда
22:11, 29 вересня 2012Політика
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Прем’єр-міністр Микола Азаров запропонував у Краснодонському обласному ордена Дружби народів музеї «Молода гвардія» відкрити експозицію про зрадників, які видали молодогвардійців фашистам.
Азаров видав рацпропозицію
Про це прем’єр заявив під час відвідання музею у рамках робочої поїздки до Луганської області, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Цей музей повинен відкрити правду. Надзвичайно добре, що тут є експозиції про подвиги героїв молодогвардійців, але, водночас, було б непогано створити один стенд, присвячений тим, хто зрадив молодогвардійців, хто катував їх», - сказав М.Азаров.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, М.Азаров перебуває з робочою поїздкою в Луганській області. У місті Краснодон прем’єр-міністр взяв участь в заходах до 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія».
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