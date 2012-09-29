Азаров: країна будується, а на телебаченні - суцільний негатив

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на жалобному мітингу біля меморіалу «Нескорені» з нагоди 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації «Молода гвардія» в місті Краснодон Луганській області.

«Наш уряд, наша політична сила не жалітиме всіх своїх сил, щоб виховувати молодь у дусі патріотизму. Треба зробити все, щоб подвиг молодогвардійців був безсмертним», - зазначив М.Азаров.

Він також сказав, що не треба забувати й тих, хто у важкі роки війни пішов у служіння до фашистів, хто здався. Прем'єр вважає, що зрадників, малодушних багато й зараз, які не вірять у нашу країну.

«Подивіться наше телебачення. Суцільний негатив, у той час, коли країна будується», - сказав він.

Всього в мітингу біля меморіалу «Нескорені», за даними організаторів, бере участь близько 5 тисяч осіб, зокрема понад 600 осіб прибули до Краснодона з Києва, Москви, Мінська та Кишинева.

Мітинг проходить під прапорами Партії регіонів і обласної молодіжної організації «Молода гвардія».