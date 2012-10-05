Російський дипломат: серед заарештованих у США за шпигунство є українці

Про це РІА Новости повідомив консул-радник Генконсульства РФ в Х'юстоні Сергій Азізов.

"Так, ми володіємо цією інформацією, у кого яке громадянство ... Подвійне громадянство США і РФ у Пособілова Олександра, Фіщенка Олександра, Клебанової Вікторії, у Дятлової Анастасії - чисто російське громадянство. Решта - громадяни України, Азербайджану та Казахстану", - повідомив Азізов. Новий шпигунський скандал вибухнув між США і Росією. ФБР оголосило про затримання декількох підозрюваних, у тому числі росіян, в незаконному експорті військових технологій в РФ.

Головним фігурантом справи в США називають "агента російського уряду" 46-річного Олександра Фішенка. За американським законодавством йому загрожує понад півстоліття в'язниці. На даний момент затримані вісім із 11 підозрюваних.

США вже внесли в "чорний список" 165 компаній та осіб, причетних до експорту технологій в РФ.