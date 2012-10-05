Турчинов каже, що переговори з Кличком тривають

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції "Батьківщина" Олександр Турчинов повідомив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

"Поки чіткої домовленості не досягнуто, а відбувається процес переговорів. Я не хотів би анонсувати ці речі, бо хочу щоб вони відбулися", - сказав О.Турчинов.

Він нагадав, що переговори з цього питання розпочались заздалегідь до початку виборчої кампанії, однак тоді домовитися не вдалося.

"Сподіваюся, що чинні переговори будуть більш результативними", - зауважив О.Турчинов.

За його словами, після досягнення домовленості обидві політичні сили оголосять відповідну заяву.

"Ми тоді розкажемо і про механізми, і про технологію цієї роботи", - додав О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня газета "КоммерсантЪ Украина" з посиланням на власні джерела написала, що керівництво партії «УДАР» і лідери Об'єднаної опозиції "Батьківщина" досягли домовленості щодо підтримки єдиних кандидатів у мажоритарних округах.

За інформацією видання, керівництво політичних сил розраховує на "жорстку партійну дисципліну" в питанні зняття з виборів непрохідних кандидатів.

Того ж дня у прес-службі партії «УДАР Віталія Кличка» заявили, що переговори про визначення округів, в яких опозиційні сили можуть підтримати єдиного кандидата, тривають.

Заступник керівника виборчого штабу партії «УДАР» Ростислав Павленко в ефірі «5-го каналу» повідомив, що Об’єднана опозиція «Батьківщина» та партія «УДАР» оголосять узгоджених кандидатів-мажоритарників за 12 днів до закінчення виборчої кампанії.