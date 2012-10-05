Рейтинг УДАРу став вищим за рейтинг Об'єднаної опозиції - опитування GFK

На даний момент, ПР лідирує в загальному заліку. За цю політсилу готові проголосувати 25% українців. УДАР зайняв другу позицію - за політсилу Кличка готові віддати свої голоси 17% опитаних. Рейтинг Об'єднаної опозиції знизився до 15%. КПУ займає четверте місце з 9%. У Свободи і «України Вперед» по 3%.

Крім того, в порівнянні з попереднім опитуванням, на 5% збільшилася кількість українців, охочих прийти і проголосувати, загалом вже 73% опитуваних збираються голосувати.

Про це свідчать дані опитування, проведеного представництвом компанії GFK - однієї з найбільших світових компаній з маркетингових та соціальних досліджень.

Опитування було проведено в період з 12 по 27 вересня. Опитано було 3352 респондента на території всієї України.

Парламентські вибори в Україні відбудуться 28 жовтня 2012 року.