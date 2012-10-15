У Кличка заявляють, що арифметика «Батьківщини» зіграє на руку владі

«У двох третинах округів, які визначили «УДАР» і «Батьківщина», наші колеги по опозиції своїх кандидатів не зняли. Ми ж своїх зобов’язань дотрималися – там, де кандидати від «Батьківщини» мають більше шансів перемогти, ми своїх висуванців з перегонів зняли. «Батьківщина» ж зняла лише 8 кандидатів з 22 округів, які були визначені за результатами спільного соціологічного дослідження та оцінки перспектив кандидатів», – йдеться в заяві партії, яка розміщена на офіційному сайті.

«Не важливо, скільки всього кандидатів зняла «Батьківщина». Справа не в кількості округів, а в шансах кандидатів на перемогу. Впевнені, що таким діям «Батьківщини» належну оцінку дадуть виборці», – наголошують в заяві партії.

В «УДАРі» зазначають, що в результаті ухвалення Батьківщиною такого рішення не було дотримано базових принципів визначення єдиного демократичного кандидата на окрузі. А саме: недопущення перемоги висуванців від влади та збільшення ймовірності перемоги кандидата від демократичних сил.

У партії навели приклад, що за даними спільного соціологічного дослідження у 211 окрузі у Києві рівень підтримки кандидата від «УДАРу» Миколи Бабенка на 12% вищий за рейтинг кандидата від «Батьківщини» Сергія Терьохіна. При цьому кандидат від влади займає друге місце на окрузі – з різницею у кілька відсотків.

"Враховуючи адміністративний та фінансовий ресурс влади, «Батьківщина» не усунула загрозу перемоги провладного висуванця. На жаль, в «Батьківщині» взяли гору амбіції і вузькопартійні міркування, а не прагнення спільної перемоги демократичних сил", - додали в УДАРі.

У партії також вважають, що такими діями «Батьківщина» взяла на себе відповідальність за підвищення шансів на перемогу кандидатів від влади у чималій кількості мажоритарних округів.