У мережу злили ще одне «відео Тимошенко» (відео)

Ролик був викладений на YouTube 15 жовтня, пише Українська правда.

На відео видно, як жінка, схожа на Тимошенко, ходить по кімнаті з ходунками. Також показано, як вона сидить за столом, не завжди спираючись на спинку стільця, і ходить в шапочці, схожій на банну. Ці кадри датовані 8 серпня.

На відео також видно, як нібито Тимошенко виконує фізичні вправи лежачи. Ці кадри датовані 10 вересня.