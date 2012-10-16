У мережу злили ще одне «відео Тимошенко» (відео)

18:03, 16 жовтня 2012
Політика
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В інтернеті з'явився відеозапис з камер спостереження, на якому записана жінка, схожа на екс-прем'єра Юлію Тимошенко.

Ролик був викладений на YouTube 15 жовтня, пише Українська правда.

На відео видно, як жінка, схожа на Тимошенко, ходить по кімнаті з ходунками. Також показано, як вона сидить за столом, не завжди спираючись на спинку стільця, і ходить в шапочці, схожій на банну. Ці кадри датовані 8 серпня.

На відео також видно, як нібито Тимошенко виконує фізичні вправи лежачи. Ці кадри датовані 10 вересня.

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