Опозиція на Луганщині домовляється зі Свободою і комуністами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник виборчої кампанії Об'єднаної опозиції в Луганській області Ігор Ліскі на прес-конференції в Києві.

"Потрібно об'єднати всі опозиційні сили, навіть незалежних кандидатів, і створити координаційні штаби. Ми ведемо переговори з "УДАРом", зі "Свободою" майже домовилися в Луганській області, з багатьма незалежними мажоритарниками, щоб: створити штаби, які координуватимуть протидію фальсифікаціям", - сказав І.Ліскі.

За його словами, на рівні обласних штабів Об'єднана опозиція вже домовилася з партією "УДАР" і Всеукраїнським об'єднанням "Свобода", зараз обговорюється формат співпраці.

І.Ліскі повідомив, що до координаційних штабів увійдуть спостерігачі від політсил і члени комісій, а координуватися їхня робота буде на рівні штабів місцевих і обласних.

Він також зазначив, що зараз на місцях опозиційні виборчі штаби ведуть переговори про створення координаційних штабів. За словами І.Ліскі, у деяких округах Об'єднана опозиція веде переговори з кандидатами від Комуністичної партії. "Зараз актуально скоординувати й направити всі зусилля на те, щоб захистити вибори, захистити результати", - зазначив І.Ліскі.

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У свою чергу голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко висловив думку, що створення подібних координаційних штабів дозволяє ефективніше захищати результати виборів.

"Попередні вибори показували, коли декілька штабів координують свою діяльність із захисту результатів, захист виходить кращий. Ефективність буде. Головне, щоб ця координація не залишилася на словах", - сказав він.