Голова КВУ: українці вже заплуталися, від кого брали гречку

Про це в ефірі Українського радіо розповів голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

"Це той випадок, коли пропозиція перевищує попит. Купують скрізь. Ці вибори дуже "споживацькі": людям роздають гречку, консерви, медикаменти, насіння рослин. У першу чергу "купують" мажоритарники. Партії проводять у першу чергу заходи, акції, концерти. Роздача продуктів стала такою масовою, що люди вже заплуталися, від кого вони взяли, за кого "треба" голосувати", - сказав він.

За словами голови КВУ, "продпайки" не такі страшні, як підкуп грошима.

"Хто почав перший, хто постійно це робить, той запам'ятовується. Але я би не перебільшував результат роздачі гречки. Набагато більш небезпечний грошовий підкуп, коли роздають купюри. Люди підписують певні договори, зобов'язуючись проголосувати", - зазначив Чененко.

Gazeta.ua