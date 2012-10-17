Міліція розглядає версію замаху на депутата у ДТП біля Умані

Замах на життя народного депутата – це одна з версій, що нині розглядає міліція у розслідуванні ДТП під Уманню на Черкащині.

У слідства жодних нових подробиць аварії, але щодалі більше незрозумілих деталей, ідеться в сюжеті ТСН.

У ДТП ніхто серйозно не постраждав, але оскільки все трапилося майже за два тижні до виборів, подія автоматично набула політичного забарвлення. На трасі зіткнулися дві вантажівки, одна з котрих відлетіла на два автомобілі, що їх використовував штаб народного депутата Антона Яценка.

Мікроавтобус уник зіткнення, а от у припаркованого на узбіччі "Мерседеса" не було такого шансу. "Якщо б я був в машині, то я б зараз уже не був би живий, вірогідно. Мене дуже турбує, я не розумію, як можна в'їхати в стоячу машину на "Камазі" і на іншій вантажівці", - пояснив депутат.

У міліції прийняли аргументи депутата, який поставив правоохоронцям кілька питань: яким чином на місці аварії з'явилися конкуренти Яценка по виборчому марафону, звідки в опонентів інформація про ДТП, адже вони були на місці фактично через 10-20 хвилин? "Я хочу, щоб це перевірили, чи це замах на вбивство нардепа і кандидата в депутати, чи то просто, ну, випадкова річ", - зазначив Яценко. Із цим у міліції пообіцяли розібратися.

"Дана версія, яка була озвучена в ЗМІ, розглядається і відпрацьовується правоохоронцями. До неї уважно ставляться і в рамках цієї кримінальної справи, яка була порушена", - повідомила речниця УМВС України в Черкаській області Наталя Таран.

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