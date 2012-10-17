Азаров чекає 5 тисяч спостерігачів на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

"Ми чудово розуміємо, що всі чекають від нашої держави максимально демократичних і прозорих виборів. Але в першу чергу в цьому зацікавлені ми самі. Безперешкодний демократичний вибір громадян, змагання політичних програм і поглядів – базові цінності для нас", - сказав М.Азаров.

На його думку, тільки влада, сформована на таких принципах, буде здатна і надалі здійснювати ті масштабні перетворення, які потрібні країні саме зараз.

"Чергові парламентські вибори в Україні мають бути спрямовані на розбудову держави, а не на її занепад і розкол. І ми зробимо все від нас залежне, щоб Україна йшла сучасним шляхом, шляхом прогресу і розвитку", - зазначив глава уряду.

М.Азаров підкреслив, що Президент і уряд найбільше зацікавлені в тому, щоб вибори пройшли чесно і демократично.

"Ми максимально налаштовані на співпрацю. Україна відкрита для всіх спостерігачів, які мають бажання відстежувати виборчий процес. Уже зареєстровано понад 1,2 тис. спостерігачів з різних країн та міжнародних організацій. Загалом же очікується, що участь у спостереженні за виборами візьмуть близько 5 тис. спостерігачів", - наголосив М.Азаров.