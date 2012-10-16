Азаров насмішив робітників розповідями про їхні зарплати
16:31, 16 жовтня 2012Політика
15572 0
Микола Азаров не повірив співробітникові ЗАЗу, що той отримує на 2000 гривень менше, ніж "належить".
Азаров краще знає, хто скільки працює
Під час сьогоднішнього візиту прем'єр-міністра України Миколи Азарова в Запоріжжі, стався невеликий інцидент, передають «Запоріжжя. Коментарі».
Азаров приїхав провести зустріч з робітниками Запорізького автозаводу. Під час бесіди прем'єр заявив, що середня заробітна плата в Україні становить 3,5 тисячі гривень, на що присутні не витримали і розсміялися. Глава уряду здивувався і поцікавився, скільки робітники заробляють.
Один з робітників повідомив, що його зарплата складає 1,5 тисячі гривень.
«Значить, ви працює неповний робочий день», - сказав Азаров.
Робочий же запевнив прем'єра, що працює повний робочий день. Після цього прем'єр кинув: «Не повний!», і змінив тему розмови.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter