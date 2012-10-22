Азаров хотів би знову виховувати студентів у будзагонах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками молодіжних громадських організацій.

«Найближчим часом ми відзначатимемо, не знаю як активно, 50-річчя від дня утворення будзагонів. Можна по-різному ставитися, деякі скажуть: ось примусова робота, але скажуть тільки ті, хто не знав, як це відбувалося. А я був свідком, на моїх очах все це відбувалося», - сказав М.Азаров.

За його словами, «потрапити в хороший будзагін було дуже важко, і туди потрапляли лише найперевіреніші, найнадійніші хлопці».

Також прем'єр відзначив, що за літо в будзагонах можна було заробити суму, що приблизно дорівнювала річній стипендії тих років.

М.Азаров заявив, що йому цікаво, пішла б молодь в такі будзагони і, зокрема, відзначив, що в деяких місцях не вистачає будівельників.

«Мені одна студентка на Facebook говорить, що ви нас все закликаєте працювати, а жити коли. Ми в молодості дещо по-іншому міркували, що ми маємо в молодості створити фундамент, а, створивши цей фундамент, тоді й буде жити цікаво. А якщо в молодості прогуляєш, прокукурікаєш, як у байці: літо червоне проспівала, озирнутися не встигла. Ось так і життя минає, відверто кажучи, досить швидко», - відзначив М.Азаров.