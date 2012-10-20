Азаров посперечався із студенткою про гідну зарплату

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з викладачами і студентами в Харкові.

Зокрема, М.Азаров вступив в дискусію з однією зі студенток, яка висловила думку, що розмір гідної зарплати в Україні має бути не менше прожиткового мінімуму.

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На це М.Азаров відповів, що зараз в Україні заробітна плата на рівні не нижче за прожитковий мінімум, і запропонував студентці назвати конкретну цифру. Вона сказала, що вважає оптимальною зарплату в 4 тис. грн.

«На 4 тис. ми вийдемо за пару років», - сказав М.Азаров.