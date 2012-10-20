Азаров посперечався із студенткою про гідну зарплату
06:14, 20 жовтня 2012Суспільство
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Україна вийде на рівень середньої заробітної плати в 4 тис. грн упродовж двох років.
Прем`єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з викладачами і студентами в Харкові, 19 жовтня 2012 р.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з викладачами і студентами в Харкові.
Зокрема, М.Азаров вступив в дискусію з однією зі студенток, яка висловила думку, що розмір гідної зарплати в Україні має бути не менше прожиткового мінімуму.
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На це М.Азаров відповів, що зараз в Україні заробітна плата на рівні не нижче за прожитковий мінімум, і запропонував студентці назвати конкретну цифру. Вона сказала, що вважає оптимальною зарплату в 4 тис. грн.
«На 4 тис. ми вийдемо за пару років», - сказав М.Азаров.
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