Єжи Бузек записав відеозвернення до українців: На кону — майбутнє України (відео)

“На кону — майбутнє України, Ваше майбутнє”, - заявив він.

Є.Бузек зазначив, що нещодавно відвідав Україну, де побував у Києві та Харкові і провів низку зустрічей.

“Сьогодні, напередодні прийдешніх парламентських виборів в Україні, я би хотів повторити ще раз свій месидж до вас всіх: ідіть і голосуйте! Не сприймайте ці вибори, як вже вирішені!”, - заявив він.

Є.Бузек підкреслив, що для Європейського Союзу Україна залишається ключовим та стратегічним партнером, однак “якість” майбутньої співпраці між Україною та ЄС залежатиме від “якості” виборів.

“Ми не хочемо нічого нав'язувати українському народу. Вибір — у ваших руках, ми тільки хочемо, щоб ваша воля була почута і поважалася, ми хочемо, щоб ці вибори були чесними та прозорими”, - сказав екс-президент Європарламенту.

Є.Бузек нагадав, що з 2004 року на виборах в Україні не фіксувалося серйозних порушень, і висловив сподівання, що так буде і на нинішніх виборах.

Він також зазначив, що історія України не завершується 28 жовтня, а вибори повинні продовжитися необхідними реформами в сфері місцевого самоврядування, судової системи та в сфері економіки.

“Ви, як громадяни, матимете повне право вимагати від політиків відповідальності, але за однієї умови — ви маєте проголосувати! Ваш голос — це ваш внесок в розбудову демократичної, некорупційної України, в якій дотримуються законів”, - наголосив Є.Бузек.

“Я вірю, що 28 жовтня стане українською перемогою — вашою перемогою. Це те, чого ми бажаємо вам всім”, - завершив він своє звернення.