ЄС врахує, що у виборах в Україні не брали участі ключові лідери опозиції

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя Кощанчич.

“Ми вкотре висловлюємо розчарування справами, які не відповідають міжнародним стандартам і не дають можливості ключовим представникам опозиції взяти участь у парламентських виборах. Це, звичайно, також впливатиме на наші оцінки щодо того, як ці вибори відбудуться”, - сказала вона.

За словами М.Кощанчич, ЄС сподівається, що спостерігачі матимуть належні умови для здійснення своєї місії.

"Ми очікуємо, що вже у понеділок буде підготовлена попередня доповідь про хід виборів, після чого ми якнайшвидше оприлюднимо нашу реакцію щодо ходу волевиявлення та виборчої кампанії”, - сказала вона.

М.Кощанчич висловила сподівання, що вибори в Україні відбудуться відповідно до міжнародних стандартів, однак при цьому наголосила на необхідності забезпечити повну прозорість у діяльності Центральної виборчої комісії.

Вона також нагадала, що в середині листопада питання відносин з Україною буде розглянуто на засіданні Ради закордонних справ ЄС.