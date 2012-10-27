УДАР: Директорам шкіл погрожують звільненням, якщо ПР не виграє

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела УДАР-Дніпропетровськ.

За повідомленням джерела УДАРу, в разі програшу ПР керівники навчальних закладів будуть звільнені із займаних посад.

«У місті Дніпродзержинську йде пресинг на директорів навчальних закладів. Я працюю директором школи більше 20 років, такого я ще не бачив. На оперативці у заступника міського голови, всім директорам було запропоновано написати заяву на звільнення за власним бажанням без дат, і оголошено, що якщо в навчальному закладі, де розміщено виборчу дільницю, не буде перемоги Партії регіонів і кандидата від Партії регіонів, на цих заявах поставлять дати. Цей результат буде вважатися незадовільною роботою директора навчального закладу», - повідомило джерело.

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«Причому тут ми? Як ми можемо на це вплинути? Нашим завданням є здійснення освітнього процесу для реалізації державних освітніх програм, а не вплив на політичні процеси країни», - цілком слушно обурюється джерело.