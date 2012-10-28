У ЦВК назвали області, де голосують найактивніше

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна сьогодні на брифінгу у ЦВК.

"Загальна активність по Україні сягнула 23,81 %. Найбільш активними регіонами є Чернігівська область - майже 30 %, Луганська область – 28, 12 %, Волинська 24,66 %, Вінницька - 25,68 %, Хмельницька – 27,03 %, Запорізька - 26,10%", - сказала Ж.Усенко-Чорна.

За її словами, найбільш низьку явку за станом на 12 годин продемонстрували виборці Одеської області (20,53 %), Кіровоградської (21,09 %), Закарпатської (17,24 %), Івано-Франківської (19,79 %), Львівській (19,44 %) та Тернопільської (19,70 %).