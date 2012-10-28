Станом на 12.00 проголосували 22,43% виборців

Як передає кореспондент УНІАН, такі перші дані з моменту відкриття виборчих дільниць оприлюднені Центральною виборчою комісією.

ЦВК на даний момент отримала дані про явку виборців лише у 62 з 225 виборчих округів.

Найбільша явка на цей час зареєстрована у Чернігівській області (32,33 %), на другому місці за активністю виборців – Луганська область (28,35), на третьому – Київська область – 26,01%

Відповідно до законодавства, окружні виборчі комісії у день виборів не пізніше 10.00 повинні передати до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему відомості про кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на момент початку голосування та кількість виборців у витягах зі списків виборців для голосування за місцем перебування.