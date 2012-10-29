У штабах Ющенка і Королевської, як на цвинтарі: тиша й спокій

Біля партійного офісу "Нашої України" журналісти побачили купу вільних місць на стоянці, пише ТСН.

Всюди абсолютна тиша. За словами охоронців, ані екс-президента Ющенка, ані керівництва його парламентської фракції зранку тут не бачили. Охоронці довго намагаються зв'язатися з керівництвом та зрештою констатували, що штаб не працює.

Наталя Королевська, лідер партії "Україна - вперед" свій штаб розмістила на стадіоні Олімпійський. Нині про політичні баталії тут нічого не нагадує. Ані Королевська, ані другий номер її списку Андрій Шевченко на дзвінки журналістів не відповідають. Слухавку зняв лише третій номер партії "Україна вперед" - актор Остап Ступка. "Засмучений! Ну а що, я можу щось змінити?!", - зізнався він. Але додав, що надії на перемогу він ще не втратив: "Розумієте, будуть рахувати ще дні три, а раптом… хахаха!"

А от молодий політик і досвідчена журналістка Наталя Розинська, член команди Олега Ляшка, з поразкою змирилася. За її словами, вона вже навіть привітала переможця на власному окрузі. Але надію потрапити у велику політику Наталка не втрачає: "Наступного разу я обов'язково стану депутатом".