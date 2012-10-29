Євродепутат нагадує: легітимні вибори чи ні, а питання Тимошенко залишається

Про це йдеться в його заяві, розміщеній на офіційному сайті групи.

“Проведення парламентських виборів в Україні може вважатися легітимним і впорядкованим, перевищуючи в цілому критичні очікування. І хоча різні питання, що викликають стурбованість, піднімалися під час виборчої кампанії, це не має дискредитувати результати виборів”, - вважає депутат.

Х.Свобода зазначив, що реальним переможцем виборів можна назвати українських виборців, які скористалися своїм правом та чітко висловили свою політичну волю.

“Попередні результати цих виборів, зокрема, проходження двох нових партій до Верховної Ради, підтверджує, що український народ не лише був добре обізнаним щодо широкого вибору партій, однак також зробив свої висновки, ґрунтуючись на рівні довіри відповідних партій”, - заявив він.

Депутат також зазначив, що вибори висвітлили потребу у вирішенні справи екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

“Наш спільний заклик спрямовано до нового уряду з тим, щоб разом з посланцями Європейського парламенту Олександром Квасневським та Петом Коксом можна було знайти розумне вирішення справи Тимошенко”, - написав Х.Свобода.

Крім того, за його словами, Європарламент очікує від нового уряду України подальшого покращення виборчого законодавства з урахуванням зауважень міжнародних спостерігачів, зокрема, щодо розподілу місць в дільничних виборчих комісіях, доступу до ЗМІ та засобів уникнення того, щоб державні ресурси використовувалися в партійних інтересах.

“Ми сподіваємося на тісні відносини між Європейським парламентом та Верховною Радою як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні. Проведення цих виборів також відродило надію на подальші гарні відносини між ЄС та Україною, включаючи підписання Угоди про асоціацію”, - завершив євродепутат свій коментар.