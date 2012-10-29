Тимошенко оголосила голодування

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко на знак протесту проти фальсифікації виборів оголосила безстрокове голодування у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу у Харкові захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко зачитав лист екс-прем’єра, в якому вона заявляє про початок голодування.

«Я оголошую голодування на знак протесту проти фальсифікації виборів», - йдеться в заяві екс-прем’єра, яку зачитав адвокат. За словами С.Власенка, з сьогоднішнього дня Ю.Тимошенко буде вживати тільки воду, строк голодування необмежений.

У своїй заяві Ю.Тимошенко наголосила на тому, що парламентські вибори були повністю сфальсифіковані. «З 29 липня по 28 жовтня 2012 року в Україні пройшли самі нечесні вибори за всі часи незалежності України», - заявила Ю.Тимошенко.

Екс-прем’єр наголошує, що кожен українець у день виборів міг бачити очевидні порушення закону – підкуп виборців і членів комісії, застосування адміністративного ресурсу, фізичний вплив на виборців. «Вибори сфальсифіковані від першого і до останнього дня. І приховати це – значить, перекреслити майбутнє України», - наголосила Ю.Тимошенко.

У заяві вона зауважила, що за даними національного екзит-полу, «73 відсотки українців проголосували проти Януковича». «Легітимність режиму повністю втрачена», - підкреслила Ю.Тимошенко.

У своїй заяві екс-прем’єр наголосила, що якби вона була на свободі, то закликала би своїх прихильників відстоювати результати виборів на акціях протесту. Однак через ув’язнення, як заявила Ю.Тимошенко, вона не зможе гарантувати високу якість організації та безпечність таких акцій.

С.Власенко додав, що оголошене екс-прем’єром голодування – це один із не багатьох способів, яким вона може, перебуваючи в ув’язненні, висловити публічно своє ставлення до тих фактів фальсифікацій, які мали місце під час парламентської виборчої кампанії.