На проблемному окружкомі в Києві розійшлися до ранку

За згодою двох кандидатів: представника "Свободи" Юрія Левченка та довіреної особи кандидата самовисуванця Віктора Пилипишина, - було прийняте рішення про перерву.

Кандидати домовилися допомогти представникам дільничних виборчкомів, у супроводі правоохоронців, розвести назад на виборчі дільниці бюлетені.

Як відомо, згідно із законодавством, до остаточного підбиття підсумків, комісії мають працювати безперервно, нагадує Українська правда.

Зі слів Левченка, ЦВК зробила зауваження ОВК через розбіжності даних протоколів з мокрими печатками з даними, які є на сервері. Видано припис виправити дані.

Наразі за даними 26,73% протоколів, переданих до ЦВК, Пилипишин має 29,58%, Левченко - 26,56% (різниця 542 голоси).