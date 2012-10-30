«Батьківщина» просить Кличка, щоб його кандидат не допомагав регіоналу в Ірпіні

У «Батьківщині» просять лідера партії «УДАР» Віталія Кличка вплинути на свого висуванця у 95-му виборчому окрузі (Ірпінь, Київська область), аби той разом із кандидатом у народні депутати від влади Петром Мельником не блокував підрахунок голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій Пашинський.

Він зауважив, що у цьому окрузі впевнено перемагає кандидат від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Вячеслав Кутовий, однак досі не пораховано голоси.

«Підрахунок зупинений. Я хочу публічно звернутися до пана Кличка з проханням вплинути на свого висуванця Юракова, який сьогодні фактично разом із Мельником об’єднався у неприродній союз і пробують знищити результати волевиявлення на 95-му окрузі. Я сподіваюсь, що я буду почутий і Кличко вплине на свого висуванця Юракова», - сказав С.Пашинський.