В окрузі №95 на Київщині регіонала Мельника обганяє кандидат від опозиції

За даними сайту ЦВК, на окрузі лідирує представник ВО "Батьківщина" В’ячеслав Кутовий з 22,81% голосів. На другому місці – кандидат від «УДАРу» Олександр Юраков з 20,48% голосів.

Представник Партії регіонів Петро Мельник, який раніше на сайті ЦВК був переможцем, зараз на третьому місці з 19,02% голосів.

Однак, на ОВК №95 станом на 14.20 опрацьовано лише 6,74% протоколів.