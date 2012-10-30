ЦВК опрацювала 93,21% протоколів: «Свобода» долає бар'єр 10%

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Так, за результатами опрацювання 93,21% протоколів, за Партію регіонів проголосували 30,98% виборців; за ВО «Батьківщина» - 24,86%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,63%; за Комуністичну партію України - 13,56%; за ВО «Свобода» - 10,01%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,59%; за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08%; за партію «Наша Україна» - 1,09% виборців.

Усі інші 13 партій набирають менше одного відсотка.