Суд вирішив, що тюремники поводять себе з Тимошенко правильно

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позовної заяви екс-прем’єра Юлії Тимошенко на протиправні дії Державної пенітенціарної служби щодо незабезпечення її права (як засудженої) на телефонні дзвінки, поширення конфіденційної інформації про стан її здоров’я, встановлення відеокамер та щодо забезпечення її охорони співробітниками чоловічої статі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Суд прийняв таке рішення сьогодні, 30 жовтня, відмовивши в задоволенні позовних вимог Ю.Тимошенко на дії ДПтС у повному обсязі.

Обвинувачення з боку засудженої суд визнав безпідставними і такими, що не відповідають дійсності.

Зокрема, суд підтвердив, що відеоспостереження у приміщеннях, де перебувають засуджені до позбавлення волі особи, пенітенціарною службою здійснюється законно. Така практика відповідає вимогам міжнародного та європейського законодавства, і має на меті забезпечення безпеки осіб, що утримуються під вартою.

Крім того, ДПтС довела у суді той факт, що ніколи не розповсюджувала і не розповсюджує жодних конфіденційних даних про Ю.Тимошенко, а також не порушувала і не порушує жодних її прав, повідомляє прес-служба відомства.