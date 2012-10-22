Тимошенко припинила лікування через оприлюднене відео

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Харківською лікарнею заявив її адвокат, народний депутат Сергій Власенко.

За його словами, Ю.Тимошенко припинила лікування з 17 жовтня.

«Починаючи з 17 жовтня, вона не проходить будь-якого лікування у зв’язку з публікацією цього ганебного відео, в тому числі знятого прихованою камерою під час здійснення медичних процедур, а також на підставі інформації, яку ми отримали із джерел у пенітенціарній службі про те, що ці зйомки робляться в усіх приміщеннях 9 поверху ЦКЛ №5. У зв’язку із цим Юлія Володимирівна припинила прийняття будь-яких медичних процедур», - сказав С.Власенко.

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Він підкреслив, що захист екс-прем’єра звернувся до правоохоронних органів з вимогою порушити кримінальну справу у зв’язку із веденням відеоспостереження і публікацію знятого матеріалу.

За словами С.Власенка, і суд, і захист Ю.Тимошенко мають лист екс-начальника Качанівської виправної колонії Івана Первушкіна, який повідомляв суд про те, що відеозапис у лікарні «Укрзалізниці» не ведеться.

С.Власенко висловив переконання, що публікація відеоматеріалів – «це спланована акція» і «це дійство повністю залежить від Віктора Януковича».

Він нагадав, що у зв’язку із оприлюдненням відео Ю.Тимошенко вимагає повернути її назад в Качанівську колонію.

Захисник зазначив, що німецькі лікарі зробили публічну заяву, в якій підтримали позицію Ю.Тимошенко. За словами С.Власенка, приїзд лікарів з берлінської клініки «Шаріте» для виписки Ю.Тимошенко не обов’язковий.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко вимагає виписати її з лікарні «Укрзалізниці» у Харкові та повернути її до колонії через неможливість лікуватися під постійним відеонаглядом.

Про це йдеться в листі Ю.Тимошенко до Президента України Віктора Януковича, текст якого оприлюднив 19 жовтня її адвокат Сергій Власенко.

Екс-прем’єр зауважила, що «лікуватися буде на свободі, коли ніхто не підглядатиме за нею в замкову щілину».

Ю.Тимошенко наголосила, що факт наявності постійної прихованої відеозйомки є доведеним.

Ю.Тимошенко написала, що значна частина медичних заходів, які проводяться в процедурній кімнаті, потребує повного зняття одягу і приховані відеокамери це все фіксували і продовжують фіксувати.

«Працівники колонії, які мене підтримують, після оприлюднення цих відеозаписів на каналах телебачення передали мені точний план розташування всіх прихованих відеокамер, які встановлені за вашим дорученням в приміщеннях, де я перебуваю. Суспільству, можливо, буде цікаво дізнатися, що три відеокамери встановлені в кімнаті для конфіденційний зустрічей із захисниками, дві приховані відеокамери безпосередньо в душовій кабінці, по одній – над кожним з двох унітазів», - написала Ю.Тимошенко.

Крім того, вона зауважила, що в спеціальній кімнаті біля її тюремної палати розміщені монітори цілодобового відеоспостереження за нею, яке здійснюють виключно чоловіки-офіцери, які працюють в колонії.

Ю.Тимошенко переконана, що ці відеозаписи передаються в електронній формі Президенту України.

Разом з тим Державна пенітенціарна служба наполягає, що ніяких записів у палаті Ю.Тимошенко не ведеться.