У сім'ї Герег один депутат буде точно

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднені електронною системою «Вибори-2012» Центральної виборчої комісії.

За результатами обробки 100% електронних протоколів виборчих комісій, у 188 виборчому окрузі з центром м. Хмельницький переможцем стає самовисуванець і депутат Хмельницької облради від Народної партії Сергій Лабазюк, який набрав 28,39%. Він незначно обійшов іншого самовисуванця, голову Хмельницької райдержадмністрації Віктора Коліщака, який взяв 27,89% голосів виборців.

У 192 виборчому окрузі з центром м. Дунаївці перемагає самовисуванець, власник мережі будівельних гупермаркетів “Епіцентр” Олександр Герега, у якого 58,04% голосів. Його найближчий конкурент, кандидат від Об’єднаної опозиції, тимчасово не працюючий Мирослав Мусій, за якого проглосували 17,38%.

Наразі підрахунок голосів продовжується у п’яти округах.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій обаласті 7 округів.