В округ, де свободівець випереджає Герегу, нагнали міліцію і Беркут

У Києві в одномандатному виборчому окрузі № 215, де до Верховної Ради балотуються секретар Київради Галина Герега та один з лідерів ВО «Свобода» Андрій Іллєнко, триває підрахунок голосів. Приміщення взято під посилену охорону міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, у будівлі Деснянської райдержадміністрації, де розташована окружна виборча комісія, на кожному поверсі перебувають по декілька десятків правоохоронців.

Крім того, поблизу будівлі РДА знаходяться два автобуси з бійцями спецпідрозділу МВС України «Беркут».

Безпосередньо у приміщенні, де йде підрахунок голосів, правоохоронців немає, натомість там перебувають декілька спостерігачів від Г.Гереги та А.Іллєнка.

Станом на 16.18 Іллєнко випереджає Герегу на 44 голоси. Підраховано 92, 4% голосів.