ЦВК прийняла протоколи від 190 ОВК і пішла відпочивати

3 листопада після перерви Центральна виборча комісія у режимі засідання продовжила прийом протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та протоколів ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі. Цього дня Комісія прийняла протоколи від 39 окружних виборчих комісій.

Як передавав УНІАН, раніше ЦВК прийняла у режимі засідання протоколи 151 ОВК. Таким чином, на опрацюванні в ЦВК знаходяться протоколи про підсумки голосування 190 окружних виборчих комісій.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, також внесено деякі зміни до складу ОВК з виборів народних депутатів України одномандатних виборчих округів № 71, 194 та 216, утворених відповідно до постанови ЦВК від 26 серпня 2012 року № 604 "Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року".

Крім того, Комісія залишила без розгляду по суті скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 В.А. Поліщука, в якій він просить визнати протиправними дії кандидата у народні депутати України в цьому ж окрузі В.А.Атрошенка щодо ведення ним передвиборної агітації, оскільки її подано повторно з порушенням терміну подання.

Також залишено без розгляду по суті скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 20 Б.Ю.Загреви на дії окружної виборчої комісії зазначеного виборчого округу, оскільки її подано повторно з порушенням терміну подання та до неналежного суб’єкта її розгляду.

Крім того, в режимі засідання Комісія розглянула скаргу І.Ю.Філіппа – довіреної особи кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 34 Костромського М.В. У скарзі суб’єкт звернення просить ЦВК визнати протиправною бездіяльність ОВК зазначеного округу щодо неприйняття нею рішення про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці № 120616 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного округу № 34 та в цьому ж одномандатному виборчому окрузі у зв’язку з наявними ознаками розпечатування пакетів із запакованими документами ДВК виборчої дільниці № 120616, а також зобов’язати вказану виборчу комісію на своєму засіданні розглянути зазначене питання та неухильно дотримуватися вимог виборчого закону. Після відповідного обговорення за відсутності належних підстав для задоволення Комісія відмовила І.Ю.Філіппу у задоволенні його скарги.

У засіданні ЦВК оголошено перерву до 11:00 5 листопада.