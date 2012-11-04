«Беркут» побив знімальну групу ТВі на виборчому окрузі №11

Знімальну групу телеканалу ТВі на виборчому окрузі №11 у Вінниці при намаганні журналістів потрапити до зали засідань окружної виборчої комісії було побито бійцями спецпідрозділу "Беркут". Про це УНІАН повідомив журналіст телеканалу ТВі Любомир Ференц.

За його словами, при спробі знімальної групи ТВі ввійти до приміщення окружної комісії, вони були відтіснені спецпризначенцями "Беркуту" у кількості близько десяти чоловік, при цьому до журналістів було застосовано грубу фізичну силу.

"Міліція накинулась на мене, оператора Олександра Тупіка, а також на гендиректора ТВі Миколу Княжицького", - зазначив він. При цьому, за словами журналіста, правоохоронці відмовились якось пояснити свої дії. На даний час, за інформацією Л.Ференца, прохід до приміщення ОВК продовжує бути заблокованим «беркутівцями».