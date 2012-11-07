Міліція перевіряє, чи належить знайдене тіло Мазурку

Про це УНІАН повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

За його словами, «дійсно, на будівництві знайшли труп. Хтось пустив чутки, що це – тіло Мазурка. Ми направили туди слідчо-оперативні групи та групи кримінального розшуку. Усі ці обставини будемо з’ясовувати».

Водночас він не уточнив, де саме, коли і ким було знайдено тіло.

Відповідаючи на запитання, чи присутні на тілі вогнепальні ушкодження, В.Фаринник сказав: «Так, тіло з вогнепальним пораненням».

Водночас, на сайті МВС України з’явилася інформація, що «тіло чоловіка, схожого на підозрюваного у вбивстві охоронців у торговому центрі знайдено 7 листопада в Києві. За попередніми висновками причина смерті – самогубство».

Як зазначається в повідомленні, «про те, що знайдено мертву людину, міліцію повідомив киянин, який вранці вигулював собаку. На місце негайно виїхала слідча-оперативна група, яка констатувала нещодавню смерть чоловіка, ззовні схожого на Мазурка, який помер від вогнепального поранення. В одязі знаходився паспорт та поруч виявлено зброю».

За даними МВС, зараз на місці працюють експерти та оперативні працівники, які намагаються з’ясувати, де переховувався чоловік. Призначено ДНК-експертизи, щоб достовірно з’ясувати, чи є знайдена людина Я.Мазурком.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, на ім'я Ярослав Мазурок.

10 жовтня в МВС повідомили, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук. Його дані виставлені на офіційному сайті Інтерполу.