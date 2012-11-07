В Житомирі вирішили, що раз немає морозів, то і гарячої води не буде

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні прийнято на засіданні виконкому Житомирської міської ради.

Подачу гарячої води у житлові будинки Житомира призупинять цими днями до настання морозів і відновлять його, коли вночі температура впаде хоча б до мінус 5 градусів.

Таке рішення міської влади пов’язане з необхідністю економити витрати на енергоносії.

Обмеження гарячого водопостачання дозволить енергетикам зберегти теплопостачання житлових будинків та соціальної сфери міста, зменшивши таким чином споживання газу.

З настанням морозів гаряче водопостачання влада Житомира обіцяє відновити.

Як повідомили УНІАН в управлінні економіки Житомирської облдержадміністрації, заборгованість за спожитий природний газ у цілому по Житомирській області (з урахуванням боргів попередніх років) на початок листопада перевищує 250 млн грн, у тому числі теплопостачальних підприємств перед НАК «Нафтогаз України» – 136,0 млн грн (54,8% загального боргу), населення – 7,2 млн грн (2,9%), установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету – 3,9 млн грн (1,6%).

На початок листопада цього року в області налічувалося 113 боржників, які не розрахувалися за спожитий природний газ, з них від газопостачання відключені 39 (34,5%).

Гарячу воду житомирянам почали подавати з початком нового опалювального сезону, 25 жовтня, за графіком.

Гаряче водопостачання у Житомирі подається жителям 245 багатоповерхівок.