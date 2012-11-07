У ЦВК прогнозують повторні вибори не раніше березня

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера вважає, що повторні вибори народних депутатів за мажоритарною системою у п’яти проблемних округах можуть відбутися не раніше березня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення А.Магера висловив сьогодні журналістам у ЦВК.

"Мій прогноз такий, що це може бути десь у березні, навряд чи раніше березня", - сказав А.Магера.

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Заступник голови ЦВК обґрунтував свою позицію тим, що, швидше за все, законодавчо врегульовувати порядок проведення повторних виборів буде Верховна Рада України нового, сьомого скликання.

"Строки призначення повторних виборів значно більше, хоча б з тієї причини, що Верховна Рада України сьомого скликання повинна обрати керівництво, сформувати комітети і після того перейти до законотворчої роботи. Внаслідок законопроектної роботи, гадаю, що може бути прийняття закону, який би дозволив та встановив рамки проведення повторних виборів з підстав, про які ЦВК говорить далеко не перший день відносно проблемних округів", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

"Визнати необхідність проведення повторних виборів в округах №№ 94, 132, 194, 197 та 223 та звернутися до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення стосовно проведення повторних виборів у цих округах", - йдеться у рішенні ЦВК.

6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, якою рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у п’яти одномандатних округах: №№94, 132, 194, 197 та 223.