ЦВК розраховує, що парламент знайде гроші на перевибори

15:26, 07 листопада 2012
Політика
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ЦВК розраховує, що ВР передбачить у бюджеті-2013 видатки на проведення повторних виборів у п’яти одномандатних округах.

Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ

Член Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський розраховує, що Верховна Рада під час розгляду проекту державного бюджету на 2013 рік передбачить видатки на проведення повторних виборів народних депутатів у п’яти одномандатних виборчих округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Охендовський заявив сьогодні журналістам у ЦВК.

"Державний бюджет України на 2012 рік не містить бюджетних призначень на проведення повторних виборів. Сподіваємося, що відповідні видатки будуть враховані під час розгляду Верховною Радою проекту бюджету на 2013 рік", - сказав М.Охендовський.

Водночас, за його словами, ЦВК ще не визначала обсяг фінансових ресурсів, необхідних для проведення повторних виборів.

"Розмір видатків Центральній виборчій комісії належить визначити", - зазначив член ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати виборів в одномандатних виборчих округах №94, 132, 194, 197, 223.

6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, в якій рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

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