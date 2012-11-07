Данилишин пророкує українській промисловості «серйозні проблеми»

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook, порівнюючи економічну ситуацію і Україні у поточному і у 2011 роках.

«Економічне відновлення у 2011 році забезпечувалось передусім галузями реального сектору економіки, серед яких ключові позиції займали переробна промисловість, сільське господарство і будівництво. У 2012 році ситуація дуже змінилась. Можна стверджувати, що деякий приріст ВВП у першому півріччі 2012 р. сформовано насамперед сировинними галузями (добувна промисловість та сільське господарство), а також сферами транспорту і торгівлі, що пов’язано з підготовкою і проведенням Євро-2012», - вважає Б.Данилишин.

Він наголосив, що цього року в Україні не реалізували жодної економічної реформи.

«Реформ та структурних трансформацій в Україні не відбувалося. У 2012 році тривало погіршення структури інвестування промислового виробництва, в якій випереджальними темпами зростала частка базових галузей. За І півріччя 36% промислових інвестицій було спрямовано у добувну промисловість, з них 27% - у добування паливно-енергетичних корисних копалин, 22,4% становила частка виробництва електроенергії, газу та води, 10,3% - металургії. Водночас низьке інвестиційне забезпечення переробних галузей (зокрема, лише 7,7% промислових інвестицій було спрямовано у машинобудування) формує ризики для удосконалення структури економіки за рахунок підвищення частки високотехнологічних виробництв. Все це тільки заморожує олігархічну структуру економіки і гальмує модернізаційні процеси», - вважає Б.Данилишин.

Він наголосив, що зростання промислового виробництва за підсумками січня-вересня сповільнилося і становило мінус 1,2% (0,4% у січні-серпні 2012 року), що є найнижчим кумулятивним показником поточного року, вересень 2012 року до вересня 2011 року – мінус 7%.

«Що б хто не говорив, але економіка України, як і в попередні періоди, не була підготовлена до такого різкого спаду. Можна сказати, що пролог кризи запущено. Хоча теперішня влада мала відносну передишку – запас міцності й можливості для реформування економіки та здійснення структурних змін більше двох років. Однак ніяких змін не відбулося. Обмежене кредитування реального сектору економіки та високі процентні ставки за кредитами стали каталізаторами уповільнення економічного зростання. Ці явища посилюються девальваційними тенденціями на валютному ринку багатьох країн світу, в той час як курс гривні відносно долара США утримується на фіксованому рівні впродовж тривалого періоду, що негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняної продукції та супроводжується втратою ринків збуту – як зовнішніх, так і внутрішніх», - зазначив Б.Данилишин.

Він також зауважив, що у поточному році на розвиток промисловості впливають негативні процеси, що супроводжуються відновленням рецесійних тенденцій в окремих країнах Європи та формуванням низької цінової динаміки на українські товари на зовнішньому ринку. Найбільшу глибину падіння демонструють галузі переробної промисловості, в тому числі й переробки сільськогосподарської продукції.