Азаров тішиться, що Україна піднялася до рівня Лесото і Філіппін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

«У цьому глобальному аналітичному рейтингу країн щодо умов ведення малого і середнього бізнесу Україна піднялась одразу на 15 сходинок. Таким чином наша держава продемонструвала найбільший прогрес з-поміж європейських країн. Це краща відповідь тим, хто брехливо стверджує, ніби в Україні неможливо робити бізнес, ніби мале і середнє підприємництво нищиться. Краща відповідь тим, хто демагогічно вимагає скасувати Податковий кодекс та інші дерегулятивні акти нашого уряду», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що дані звіту підтверджують, що політика уряду України дає позитивні результати.

«Рейтинг Світового банку поставив Україну в ряд трійки країн-лідерів, які здійснили найбільш помітні та ефективні реформи у своїй економіці, незалежні експерти оцінили політику нашого уряду. Насправді, найбільше зростання рейтингу України – аж на 66 позицій, на 50-е місце в світі, відбулось саме за показником «простота започаткування бізнесу». А друга найвища оцінка – покращення рейтингу на 18 позицій – саме за позитивні зрушення у сфері оподаткування», - сказав М.Азаров.

Разом з тим, він доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів і Держкомпідприємництву зробити аналіз та висновки із зауважень, які містяться у звіті Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня всесвітній банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) опублікували звіт, згідно з яким Україна посіла 137-е місце в міжнародному рейтингу Doing Business-2013, піднявшись відразу на 15 позицій. За інформацією Німецької хвилі, сусідами України у рейтингу стало королівство-анклав Південно-Африканської Республіки - Лесото (136) та Філіппіни (138).

Як повідомляється в спільному прес-релізі ВБ і IFC, наша країна увійшла до першої трійки країн за темпами поліпшення умов ведення бізнесу за останній рік (услід за Польщею та Шрі-Ланкою).

При цьому Україна посіла перше місце в регіоні Центральної Європи і Східної Азії, зафіксувавши позитивні зрушення у сферах створення підприємств (зростання з 116-ої позиції до 50-ої); «оподаткування» (з 183-ої до 165-ої); а також «реєстрація власності» (з 168-го місця на 149-е).

За повідомленням авторів доповіді, «Україна спростила процес створення підприємства, усунувши мінімальну вимогу до капіталу для реєстрації компанії, а також вимогу мати нотаріально завірені засновницькі документи для реєстрації».

У податковій сфері була запроваджена можливість електронного надання даних і оплати для середніх і великих підприємств (при цьому кількість податкових платежів і час на їх адміністрування значно скоротилася).

У сфері реєстрації власності був прискорений процес передачі нерухомості завдяки введенню ефективних обмежень за термінами опрацювання відповідних заявок в земельному кадастрі в Києві.

Напрямок, в якому у України якнайгірші позиції, - отримання дозволів на будівництво (183-а позиція порівняно з 182-ою минулого року).

Сфера з якнайкращими показниками для України - отримання кредитів (23-е місце в світовому рейтингу).