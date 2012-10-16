Посол ЄС в Україні: Санкції легко ввести, але важко скасувати

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з його відповіді на запитання, чи може криза довіри до України призвести до запровадження економічних санкцій і ізоляції України на міжнародному рівні.

«У Європейському Союзі вдаються до порівняння, яким шляхом хоче рухатися Україна – білоруським чи у напрямку Європейського Союзу», - сказав, зокрема, він.

За словами Я.Томбінського, якщо Україна хоче рухатися в напрямку Європейського Союзу, їй необхідно виконати всі вимоги і дотримуватися стандартів Європейського Союзу.

«Однак відповідь знаходиться у самій країні, а не у Брюсселі. Брюссель може лише реагувати на рішення, які приймаються відповідною країною», - сказав Я.Томбінські.

Він звернув увагу, що є приклади країн, щодо яких були запроваджені санкції, але при цьому не спостерігалося жодних реальних змін.

«Санкції – це хитра штука, можна запровадити санкції, але якщо ці санкції не допомагають країні змінитися… Санкції легко запровадити, але важко скасувати», - додав він.