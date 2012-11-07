Янукович звільнив ще одного чиновника, який програв на виборах

Президент України Віктор Янукович звільнив Івана Смітюха з посади голови Ковельської районної державної адміністрації Волинської області.

Текст відповідного розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.

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Як повідомляв УНІАН, І.Смітюх балотувався на виборах до Верховної Ради в одномандатному окрузі №21 і отримав поразку.

Згідно з даними ЦВК, в окрузі переміг самовисуванець Степан Івахів (37,23%). Кандидат від "Батьківщини" Ігор Гузь по тому округу також випередив І.Смітюха (відповідно 36,39% і 18,72% голосів).