Янукович звільнив ще одного чиновника, який програв на виборах
20:40, 07 листопада 2012Політика
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Президент звільнив голову РДА на Волині, який не виграв вибори.
Іван Смітюх опинився третім. Фото з сайту Волинської правди
Президент України Віктор Янукович звільнив Івана Смітюха з посади голови Ковельської районної державної адміністрації Волинської області.
Текст відповідного розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.
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Як повідомляв УНІАН, І.Смітюх балотувався на виборах до Верховної Ради в одномандатному окрузі №21 і отримав поразку.
Згідно з даними ЦВК, в окрузі переміг самовисуванець Степан Івахів (37,23%). Кандидат від "Батьківщини" Ігор Гузь по тому округу також випередив І.Смітюха (відповідно 36,39% і 18,72% голосів).
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