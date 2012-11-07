Янукович звільняє Травянка, який «переміг» в Первомайську
11:41, 07 листопада 2012Політика
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Президент Віктор Янукович вирішив звільнити з посади Віталія Травянка, який останнім часом перебуває в полі зору ЗМІ, через скандальні події в Первомайську, де він балотувався до ВР по мажоритарному окрузі.
Янукович вирішив звільнити скандального заступника голови ОДА
Про це повідомляє прес-служба президента.
"Президент України Віктор Янукович прийняв рішення про звільнення з посади заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Травянка", - йдеть у повідомленні.
Причини звільнення у повідомленні не роз’яснено.
Як повідомляв УНІАН, Віталій Травянко висувався в депутати у 132 окрузі в Первомайську. Визначення переможця у цьому окрузі супроводжувалось захопленням "Беркутом" приміщення ОВК і спробою вивезення виборчої документації, судовими розглядами та скандальним оголошенням Травянка переможцем. Округ №132 потрапив до числа тих, де ЦВК визнала неможливість встановлення достовірних результатів голосування і призначила перевибори.
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