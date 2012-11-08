Голова місії ПАРЄ: Україна вже живе при авторитаризмі

Голова місії спостерігачів від Парламентської асамблеї Ради Європи, голова групи соціалістів у ПАРЄ Андреас Гросс вважає, що Україна вже перебуває під авторитарною владою. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Українському тижню».

«Як на мене, вона (Україна) туди (до авторитаризму) не рухається: вона й так під авторитарною владою», - сказав А.Гросс.

«Те, як правляча партія нехтує автономністю держави, а інтереси великого капіталу домінують у виборчому законодавстві та політиці, і те, як загальний інтерес забуто на користь окремих приватних економічних інтересів, – усе це ознаки факту, який уже існує, а не з’явиться колись у майбутньому», - пояснив він.

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На запитання, як змінився характер і хід парламентської кампанії в Україні від останніх виборів 2007 року, голова місії спостерігачів від ПАРЄ відповів: «Якщо хочете короткий підсумок, то скажу: ми стали свідками тенденції до нарощення авторитаризму».

«Сьогодні олігархи й гроші мають іще більше влади, ніж 2007-го, вони контролюють державну сферу», - відзначив А.Гросс, додавши, що поправки до виборчого законодавства посилили їхній вплив та позиції на цьогорічних виборах.

«Гроші стали ще сильнішими і впливовішими, а громадяни почуваються витиснутими на маргінес і ще дужче усунутими від процесу. Набагато більше людей, ніж у 2007 році, не впізнають свого вибору в парламенті, обраному в жовтні 2012-го», - вважає А.Гросс.